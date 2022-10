Jana Degrott : «À l'école, il n'y a pas assez de débats et d'échanges»

LUXEMBOURG – Conseillère communale (DP) à Steinsel et cofondatrice de We Belong Europe, Jana Degrott est l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio, toute la semaine.

La séquence du 24 octobre

Née d’un père luxembourgeois et d’une mère togolaise, la jeune élue communale de Steinsel, Jana Degrott (DP) fait beaucoup parler d’elle depuis le mois de juin, et sa rencontre avec l’ancien président américain Barack Obama à Copenhague. En 2020, en cofondant la plateforme We Belong Europe, qui promeut l'inclusion et la diversité en Europe.