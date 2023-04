À l'est du Findel, les plaintes pour nuisances ont décollé

L'aéroport du Findel enregistre en moyenne 250 mouvements par jour. Vincent Lescaut

«Avant le Covid nous n'étions pas survolés ainsi. Pendant la pandémie, tout était arrêté, mais à la reprise c'est devenu insupportable. Quotidiennement des dizaines d'avions nous survolent, dont parfois 50 petits appareils à basse altitude». Fondée en 2020, l'ASBL DIGHSE (Défense des intérêts généraux des habitants de Schuttrange et environs), qui réunit quelque 200 membres, collecte depuis sa création les signalements de nuisances, notamment sonores, liées à l'aéroport.

À l'origine de cette colère, dans les villages de la commune située à l'est du Findel (Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen), l'aviation loisir, mais aussi la nouvelle règle de bifurcation des vols cargos et touristiques instaurée en 2020 au départ de la piste 06, vers le sud et la France. «Au lieu d'une balise au sol qu'il fallait auparavant dépasser avant de tourner, une altitude a été définie pour pouvoir bifurquer», explique Nico Ries, conseiller de direction de l'Administration de la navigation aérienne (ANA). Un changement dicté par des «raisons de sécurité» et la proximité avec une zone militaire sarroise, précise l'ANA. De plus, la balise a été «décommissionnée», ce système n'étant plus utilisé pour la navigation.

Les riverains veulent «un retour à l'ancienne route»

Conséquence, au lieu d'aller tourner aux environs de Niederanven, «l'altitude est atteinte plus rapidement» et des avions survolent la commune de Schuttrange. L'ANA, qui recevait «20 doléances par an avant 2020, en a eu un millier en 2020 puis 3 000 en 2021 et 2022», indique son responsable environnemental, Yves Becker. Mais il ajoute que «97 % sont liées à cette association» et qu'environ la moitié concerne l'aviation privée.

Les opposants contestent le motif militaire invoqué par l'ANA et suggèrent une «volonté d'économie de carburant». Ils dénoncent «le bruit, les odeurs de kérosène, mais aussi le risque lié au survol de zones habitées par de petits avions». L'absence de sanctions à l'égard de pilotes qui ne chercheraient pas à éviter les villages alimente aussi leurs critiques.

Une charte de bonne conduite a pourtant été mise en place entre l'ANA avec les aéroclubs. Mais en l'absence d'une police de l'air, des sanctions sont difficiles. Face aux plaintes pour les plus gros appareils, l'ANA a d'ores et déjà relevé de 1700 à 2200 pied (de 518 m à 670 m) l'altitude de bifurcation. «Mais la perception des riverains reste la même, indique Yves Becker. Ils disent que cela n’a pas amélioré la situation. On va encore essayer d’augmenter de 500 pieds, soit 150 m de hauteur». Un test à 2700 pieds sera réalisé «pendant six mois à compter à partir de juillet-août», précise Aurélie Lechantre, agent statistique à l'ANA.

Trafic en forte progression

Mais les experts soulignent qu'il s'agira d'un maximum. Et les choix de pistes étant liés à la météo, et notamment aux vents, impossible de renoncer à un départ depuis la piste 06. La DIGHSE dénonce, plus globalement l'absence de concertation avec la commune et ses habitants lors du changement, et enterre d'ores-et-déjà le futur test réclamant «un retour à l'ancienne route. Les autres associations sont épuisées. Elles n’ont jamais eu gain de cause et on ne les écoute pas», assure-t-elle.

«Suite au Covid, où les gens étaient davantage chez eux, les perceptions ont peut-être un peu changé», répond Yves Becker qui évoque un dialogue de qualité avec les habitants d'autres communes ou quartiers très impactés (Hamm…). Il souligne aussi que les conditions atmosphériques (densité de l'air, nuages) jouent beaucoup dans le son perçu. Et malgré des avions bien moins bruyants qu'il y a dix ans, le trafic se densifie. À ce jour, avions sportifs et hélicoptères compris, 250 mouvements (décollages, atterrissages...) sont enregistrés en moyenne chaque jour au Findel.