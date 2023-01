Bafta: «A l'Ouest, rien de nouveau», en tête des nominations, «Corsage» en compétition

Bafta : «À l'Ouest, rien de nouveau», en tête des nominations, «Corsage» en compétition

Une «soif d'histoires venues du monde entier»

Il s'agit de l'un des exemples les plus influents de littérature antimilitariste, traduit dans plus de 60 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Ce livre avait été brulé lors des autodafés nazis. L'auteur, pourchassé dès 1930 par les nazis, avait dû s'exiler en Suisse, puis aux États-Unis. Son adaptation au cinéma en 1930 par l'Américain Lewis Milestone avait alors obtenu l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.