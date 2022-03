Procès en France : À la barre, le père de l’égorgeur du prêtre fond en larmes

La mère d’Adel K., qui a assassiné le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, avait demandé à la police de mettre son fils sous surveillance.

Mais à sa libération, en mars 2016, «je me suis retrouvée seule pour faire face à la radicalisation de mon fils», souligne-t-elle. Il semble alors «apaisé», ne parle plus de Syrie, «mais on le surveillait quand même», dit sa mère. Elle constate alors qu’en prison il a «appris à lire et écrire l’arabe» et «des prières par cœur», mais elle n’imagine pas «qu’il puisse faire un attentat».