Luxembourg : À la découverte de sentiers cachés au cœur de la nature

Protéger la nature de son plus grand prédateur, l’humain. C’est la mission que s’est fixée depuis 40 ans la Fondation Hëllef fir d’Natur. Et pour célébrer cet anniversaire, elle vient de publier un guide de 40 randonnées à travers le pays en totale harmonie avec la nature. Des espaces préservés que la fondation achète grâce aux dons, aux sponsors et aux aides gouvernementales. Propriétaire de ces réserves naturelles qui couvrent à ce jour 1 650 hectares, elle y laisse la nature reprendre son rôle ou intervient afin d’entretenir la biodiversité dans l’ensemble des territoires. Une équipe d’ingénieurs forestiers se charge de préserver ces zones et de créer des sentiers de promenade.