Parc de loisirs: À la découverte des dinosaures à la frontière du Luxembourg

1 / 17 Le parc des dinosaures Tefeulsschlucht à Ernzen est ouvert jusqu'au 5 novembre, de 10h à 18h. L'essentiel/Nora Riedel Le voyage commence avant l'apparition des dinosaures, à une ère où notre planète était peuplée d'insectes géants. L'essentiel/Nora Riedel L'essentiel/Nora Riedel

C'est le début des vacances de Pâques et le printemps semble enfin pointer le bout de son nez au Luxembourg et dans la Grande Région! Si vous souhaitez faire une escapade en dehors du Luxembourg, le parc des dinosaures Teufelsschlucht situé à Ernzen (Allemagne), à cinq kilomètres de la frontière, est l'endroit idéal. C'est là que vivent, depuis 2015, près de 200 dinosaures de différentes époques.

À peine le point-frontière d'Echternach-Echternacherbrück franchi, on est accueilli par le premier dinosaure. Le parc de loisirs se trouve en plein cœur de l'époustouflante Gorge du Diable (Teufelsschlucht). Le voyage commence toutefois bien avant l'ère des dinosaures. Dans l'espace consacré au Dévonien, on découvre l'Ichtyostega, l'un des premiers vertébrés sortis des eaux il y a environ 370 millions d'années. Après deux autres ères marquées par les amphibiens, on arrive finalement à l'ère du Trias, qui marque l'apparition des dinosaures, où l'on croise notamment l'Eifelosaurus triadicus, qui vivait entre autre dans les environs de Hillesheim, dans la région de l'Eifel.

Sans oublier leurs congénères luxembourgeois. Dans l'espace dédié à l'ère jurassique, on croise le Dilophosaure et le Scelidosaurus, dont il existe des traces à Rumelange. Soudain, on a l'impression d'être dans Jurassic Park. En passant devant des dinosaures plus vrais que nature, on arrive à un véhicule 4X4 typique de la saga cinématographique, suivi du plus grand dinosaure, le Seismosaurus, long d'environ 40 mètres.

Courte pause dans le Crétacé

En plein cœur du parc, les parents ont la possibilité de s'octroyer une petite pause, le temps pour les enfants de se glisser dans la peau d'un archéologue au camp des chercheurs (Forscher-Camp) et d'observer le préparateur Ole Funk-Dinglinger en action dans la préparation de véritables fossiles, dans le Paleo Lab.

Mais la visite ne s'arrête pas à l'ère des dinosaures. Après l'extinction massive des créatures géantes, il y a eu une lente reconstruction du monde et l'apparition des premiers humains, à l'ère quaternaire. La visite se termine par un aperçu du futur, inspiré de la docufiction «Le futur sera sauvage». Dans cette partie du parc, on croise des créatures qui peupleront peut-être notre planète dans cinq, 100 voire 200 millions d'années.

Les enfants ont la possibilité de se mettre dans la peau d'un archéologue. L'essentiel/Nora Riedel

Des visiteurs de tous horizons

La réputation du parc s'étend bien au-delà de l'Eifel. On vient de loin pour découvrir l'histoire du temps, à l'instar de Nadja et de sa famille, qui ont parcouru 300 kilomètres pour passer les vacances de Pâques dans l'Eifel, à une heure du parc des dinosaures. «Cela en valait vraiment la peine. Nos enfants sont âgés de deux et quatre ans et le parc est aussi génial pour eux», explique la mère de famille. Les petits ont particulièrement apprécié le camp des chercheurs.

«Le parc offre une merveilleuse balade dans la nature et les enfants sont ravis d'être là. C'est tout simplement un endroit magnifique», s'enthousiasme Sarah, une Luxembourgeoise qui en est à sa deuxième visite du parc avec son compagnon Bilan et leurs deux enfants, Amira et Ryan.

Certains y reviennent encore plus souvent. «Ce que j'ai préféré, c'est déterrer l'os de dinosaure et chercher des pierres précieuses», raconte Samuel, qui est déjà venu à cinq ou six reprises en famille au parc. Son frère David est d'ailleurs un grand fan de dinosaures. «Ce sont les dinosaures qui m'ont le plus plu. Le Stegosaurus est mon préféré», dit-il.

Passer la nuit parmi les dinosaures

Si une simple visite du parc ne suffit pas, il est possible d'y passer la nuit dans l'un des deux chalets en bois situés en plein cœur du parc. Les chalets peuvent être loués à l'unité ou ensemble pour une durée maximale d'une nuitée. Une aventure inoubliable pour petits et grands!