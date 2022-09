Milan : À la fashion week, Kim Kardashian a marqué les esprits

L’Américaine a présenté, samedi 24 septembre 2022 à Milan en Italie, la collection qu’elle a créée avec la marque Dolce & Gabbana.

1 / 9 AFP C’est l’Américaine qui a conçu et réalisé ce défilé. AFP AFP

Le quatrième jour de la Fashion week milanaise a été marqué par la présentation de la collection de Dolce & Gabbana conçue en collaboration avec Kim Kardashian, qui a acheté une des maisons les plus chères de Californie . Ce rendez-vous, samedi 24 septembre 2022, était attendu par les fans qui étaient nombreux à se presser devant le Métropol, le quartier général de la maison italienne, dans l’espoir de voir la star.

La toile de fond du défilé était un film en noir et blanc de Kim, blonde platine, dégustant un plat de pâtes au restaurant. Le tout, au ralenti, était entrecoupé de gestes anodins comme s’essuyer la bouche ou se servir un bout de pain qui, exécutés par l’Américaine, composaient une fascinante performance. Les mannequins se sont succédés sur une musique rythmée pour dévoiler la collection intitulée «Ciao Kim», dont les pièces ont été choisies par la star de la téléréalité dans les archives de la maison des années 1987 à 2007. Elles comprennent donc des rééditions ou des pièces historiques telles que des combinaisons intégrales et des robes ultra-moulantes, des corsets et de la lingerie transparente ou en dentelles, mais aussi des looks plus streetwear, jeans tailles basses et crop tops.

«Ces derniers jours ont ressemblé à un rêve... l’expérience la plus magique, et le point culminant d'un voyage incroyable que j'ai vécu ces derniers mois. J’ai toujours aimé les magnifiques looks des années 1990 et 2000, féminins et audacieux. Ils m’ont toujours donné confiance en moi et fait sentir très glamour. Dès qu’on passe une robe de la marque, on sent que l’intention, lorsqu’elle a été conçue et fabriquée, était de célébrer la femme qui la portait. Ça a toujours été une source d’inspiration pour moi et c’est au cœur de mes propres marques», a réagi Kim Kardashian, sur Instagram, au lendemain de la présentation.

Elle a précisé que l’idée de cette collaboration était née après un dîner partagé avec les deux créateurs italiens. Kim dit avoir ensuite «passé en revue» tous les looks de la maison depuis 1987. En plus d’en avoir sélectionné «les plus emblématiques», l’ex-femme de Kanye West a également conçu et réalisé tout le défilé milanais. «Ce processus m’a permis d’exprimer ma créativité sans limites.» Et de conclure: «Jamais je n’aurais pu imaginer, alors que j’étais encore une jeune fille qui regardait Linda Evangelista et Monica Bellucci sur les podiums de Dolce & Gabbana, que je dirigerais une collection et un défilé pour la marque lors de la fashion week de Milan».