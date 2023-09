A la gare à Luxembourg: «On veut juste se sentir en sécurité dans notre quartier»

Instagram: Luxembourg Gare - sécurité et propreté

Des dealers de drogues, des prostituées, des toxicomanes, des seringues dans une cour d'immeuble, des boîtes aux lettres défoncées... il n'aura pas fallu plus d'une heure à se promener près de la gare à Luxembourg-Ville pour avoir un petit aperçu de ce à quoi sont confrontés, au quotidien, les habitants et commerçants du quartier. Et ce, même en plein après-midi, à la vue de tous. «Le soir, c'est l'anarchie», assure Alexandre De Toffol, un commerçant de la rue de Strasbourg.