David Beckham – «A la maison, je joue aux légos»

David Beckham : «À la maison, je joue aux légos»

David Beckham a livré au magazine anglais le Sun quelques détails croustillants sur sa vie familiale et ses hobbies. Quand il ne s'intéresse pas à la mode, il joue souvent avec ses enfants.

«J’ai vu sur Internet une reproduction du Taj Mahal en Lego, raconte le footballeur. Il mesurait 40 cm de haut, 50 de large, et était composé de 5922 briques. C’était en mars dernier. J’étais blessé au tendon d’Achille, j’avais donc du temps libre pour m’occuper avec mes mains. Je me suis lancé dans l’aventure. Finalement, je n’en ai bâti qu’une partie».

Et le sportif de raconter comment il a refilé le virus des Lego à ses trois fils: «Je sais que je ne pourrais pas faire de ma passion une carrière, mais j’adore ce jeu. J’aime aussi dessiner des bonshommes de dessins animés et mes enfants ont les mêmes goûts que moi».

David Beckham, âgé de 35 ans, aime tendrement sa progéniture, qu’il dit facétieuse: «Mes gamins racontent tous les jours des histoires délirantes et parlent à tort et à travers tout le temps. Pour les divertir, Victoria et moi les avons emmenés dans le pub londonien où nous nous sommes embrassés pour la première fois. Ils étaient babas.» Il précise aussi que la famille compte rester longtemps en Californie, en raison du beau temps permanent.

Interrogé sur sa passion pour la mode, il explique: «J’ai toujours aimé m’habiller. Enfant, j’étais souvent garçon d’honneur lors des mariages, et j’étais déjà attentif à ma tenue et réclamais des culottes bouffantes.» Il ajoute: «L’acteur Steve¬ McQueen est mon icône en matière de ¬style. Et je vous assure que ce n’est pas ma femme qui choisit mes fringues. On ne se concerte jamais sur nos tenues».