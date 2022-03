Luxembourg/Allemagne – A la recherche d'un bateau coulé dans la Moselle

Luxembourg/Allemagne : À la recherche d'un bateau coulé dans la Moselle

REMICH/PERL - Tard lundi soir, un important dispositif de secours a cherché un bateau qui aurait coulé dans la Moselle. Il est resté introuvable.

Tout cela ressemble fort à une fausse alerte, et pourtant les moyens de secours allemands et luxembourgeois déployés étaient considérables. Tard lundi soir, aux alentours de 22h20, une personne indiqué à la police luxembourgeoise qu'un bateau avec des personnes à bord avait chaviré sur la Moselle, entre Remich et Perl, au niveau de la patinoire.