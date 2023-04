A Villerupt: «A la recherche d'un snack», il percute à contresens une voiture de police

Arrêté et conduit à l'hôtel de police de Mont-Saint-Martin, le conducteur fautif a eu droit à un test d'alcoolémie, qui s'est révélé positif (plus de 1,8 g d'alcool par litre de sang). L'homme, originaire d'Algrange, a expliqué au fonctionnaire qu'il n'était pas venu à Algrange depuis un certain temps, et qu'il était à la recherche… d'un snack. Il a été déféré lundi au parquet de Val de Briey, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.