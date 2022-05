Opération en France: A la recherche de soldats allemands… emmurés en 1917

Opération en France : À la recherche de soldats allemands… emmurés en 1917

Une opération de forage dans la forêt de Craonne (Aisne), doit permettre d'atteindre un tunnel où ont péri emmurés des dizaines de soldats allemands en 1917.

L'organisme allemand chargé des sépultures de guerre a entamé mardi une opération de forage dans la forêt de Craonne (Aisne) pour tenter d'atteindre un tunnel où ont péri emmurés des dizaines de soldats allemands en 1917, au cours de la meurtrière offensive du «Chemin des Dames». Après des recherches menées en avril 2021, qui avaient permis d'identifier l'entrée du site, dit «tunnel Winterberg» et de découvrir des objets appartenant à des soldats allemands, cette nouvelle opération vise à atteindre une ou deux cavités du tunnel et y introduire une caméra pour déterminer ce qu'elles renferment.

Les corps rejoindront une nécropole de la région

«Rarement des chantiers d'une telle ampleur»

L'offensive du Chemin des Dames, une petite route de crête entre les rivières Aisne et Ailette, avait été lancée par le général Nivelle le 16 avril 1917, pour briser les lignes allemandes. Censée être rapide et décisive grâce aux tout premiers chars de combats, elle tourna au fiasco et les combats durèrent finalement jusqu'au 25 octobre 1917, engendrant des pertes colossales: 187 000 vies côté français, dont de nombreux tirailleurs sénégalais, et 163 000 côté allemand.