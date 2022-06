Au Luxembourg: A la recherche de tenues qui sentent bon l'été

Avec toujours en tête la quête des bonnes affaires, les clients se ruent sur les produits de saison, ont constaté plusieurs commerçants du Belval Plaza pour ce premier jour des soldes. Tout y passe: espadrilles, shorts, tee-shirts, lunettes de soleil… Les produits estivaux ont la cote. Carine est venue faire des emplettes pour ses vacances avec sa fille Cassandra. «J'ai clairement besoin de changer mon armoire, plaisante la maman, je ne fais pas du shopping toutes les semaines, deux à trois fois dans l'année, donc on va se faire plaisir».

Des couleurs en veux-tu en voilà, les clients en redemandent. Isa et sa fille ont porté leur choix sur deux maillots de bain aux tons vifs pour l'été. Même son de cloche du côté de la gent masculine, tee-shirts et shorts sont les plus prisés. «Et les gens cherchent aussi la bonne promotion», admet Franck, commerçant d'une boutique.