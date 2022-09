Evènement à Luxembourg: A la rencontre des followers dans la vie réelle

Plus de 150 exposants et plus de 10 000 visiteurs sont attendus à la Luxexpo The Box pour la convention.

Samedi et dimanche, les manettes vont chauffer à Luxexpo The Box pour la LGX, convention de jeux vidéo, pop culture et nouvelles technologies. Le public croisera des champions d’e-sport et cosplayers, mais aussi des acteurs de cinéma et célébrités du Web, comme Mickael J. «Parfois, des followers viennent spécialement pour me voir».