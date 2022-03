Concert – A la Rockhal, Mando Diao a tenu sa promesse de mettre le feu

Concert : À la Rockhal, Mando Diao a tenu sa promesse de mettre le feu

ESCH-BELVAL - Plus

de 3 500 fans ont

applaudi Mando Diao, dimanche soir, à la Rockhal.

Puis Mando Diao a pris les rênes avec comme première chanson «Blue Lining, White Trenchcoat». La chanson de l’album actuel «Give Me Fire» a inauguré un concert où on n'a pas eu l'impression que le groupe faisait uniquement la promo du nouvel opus. Avec beaucoup d'anciennes chansons comme «Long Before Rock’n’Roll», Mando Diao a également satisfait ses fans de toujours.

Sans effets spéciaux style animations sur grand écran et avec comme seule surprise une petite excursion au milieu de la salle pour interpréter quelques chansons, le groupe a mis l'accent sur son rock qui s'inspire des années 60 et qui a récemment pris une touche de modernité avec un son de dance. Raison pour laquelle certains ont reproché au groupe indépendant de s’être trop ouvert au grand public.

Mais il est évident après ce concert que le nombre croissant de fans est dû au talent et jeu irréprochable de ces musiciens en live. Après des années d'albums et de tournées, on ne peut que tirer notre chapeau à Mando Diao qui récolte aujourd'hui, plus que jamais, les fruits d'un travail de longue haleine.