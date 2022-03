Hollywood – A la télé ou au ciné, on ne voit que lui

Hollywood : À la télé ou au ciné, on ne voit que lui

James Marsden est l'un des acteurs les plus occupés de Hollywood. Il sera le 14 février dans «Sonic le film» aux côtés de Jim Carrey.

Je suis un grand fan de jeux vidéo, donc j'ai tout de suite été intéressé par cette adaptation du plus grand jeu SEGA. Ensuite, on m'a dit que Jim Carrey devait y incarner un méchant docteur. Il est l'idole de mon enfance. Je n'avais jamais eu la chance de bosser avec lui, alors j'ai sauté sur cette occasion. Et je n'ai pas été déçu! Jim Carrey est fou mais génial. C'est un génie de l'improvisation qui a rendu chacune des scènes encore plus drôles qu'elles ne l'étaient dans le scénario.