La police signale, lundi, deux arrestations après un vol avec violence et une tentative de braquage commis dimanche, dans le quartier de la Gare de Luxembourg.

Deux voleurs présumés ont été arrêtés autour de la gare de Luxembourg, dimanche matin. Image d'illustration: police grand-ducale

Une tentative de vol a été signalée, dimanche matin vers 11h, dans un fast-food de l'avenue de la Gare, à Luxembourg, indique lundi après-midi la police. Selon les premières informations, l'auteur présumé aurait agressé un membre du personnel.

Il a alors dégainé une seringue pour l'en menacer quand l'employé a refusé de donner l'argent de la caisse à son agresseur. Une patrouille a pu appréhender le suspect peu de temps après. Il a été placé en garde à vue sur ordre du parquet et présenté lundi à un juge d'instruction.

Plus tôt dimanche matin, la police est aussi intervenue pour un vol avec violence dans la rue de la Fonderie, toujours dans le secteur de la Gare de Luxembourg. L'auteur présumé a agressé sa victime et lui a volé son téléphone portable. Lui aussi a été vite arrêté et présenté à un juge d'instruction.