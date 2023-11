A Luxembourg: Rabais fiscaux: la victoire d'Apple contre l'UE remise en cause

Dans un avis non contraignant mais généralement suivi par les juges, l'avocat général de la CJUE a recommandé que soit rejugé ce litige qui oppose depuis sept ans le fabricant de l'IPhone à la Commission européenne, remettant en cause la victoire obtenue par le géant américain en première instance. La cour basée à Luxembourg devra dire dans les prochains mois si elle suit ou non cet avis.