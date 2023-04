Voilà ce qui vous attend cet été pour faire la fête à Luxembourg-Ville

LUXEMBOURG – Les élus de la Ville de Luxembourg présentaient ce lundi, le «Summer in the City», un calendrier estival assez rythmé.

Vincent Lescaut/L'essentiel

L'été va démarrer sur de la tech house, le jeudi 22 juin, dans la capitale, avec le Belge Lost Frequencies et l'Espagnol Wade, en tête d'affiche du festival gratuit «City Sounds», qui revient en grand format sur deux jours au Glacis. Lundi matin, les élus ont présenté le calendrier estival de la Ville de Luxembourg, Summer in the City.

Le 22 juin, veille de la fête nationale, sera aussi dûment célébré, avec le traditionnel feu d'artifice et les scènes des DJ en centre-ville. Quant à savoir s'ils auront la nuit blanche jusqu'à 6h du matin ou 3h comme l'an dernier. «Cela reste à décider», note Patrick Goldschmidt, échevin en charge des fêtes et marché.

Des scènes partout ou presque

«Kinnekswiss love...» (du 30 juin au 2 juillet) a également été renforcé. La série de concerts dans le parc passe de deux à trois jours. La tête d'affiche sera Stewart Copeland, batteur et fondateur du groupe The Police. «Il revisitera des classiques de Police accompagné par l'Orchestre de chambre du Luxembourg et la Musique militaire grand-ducale», se réjouit Patrick Goldschmit.

Le Blues'n'Jazz Rallye devrait à nouveau attirer des milliers de spectateurs dans les quartier du Grund, de Clausen et du Pfaffenthal, le 15 juillet. Une scène a été ajoutée portant le nombre à huit. Pour attendre ce déluge musical estival, rappelons que la fête de la musique aura lieu le 16 juin.

Enfin, le «Summer in the City», c'est également la plage place du Théâtre (du 6 juillet au 4 septembre), le coin lecture près de la Cathédrale (du 16 août au 3 septembre) et la Schueberfouer (du 23 août au 11 septembre).