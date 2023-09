A Luxembourg: Voici à quoi ressemblera l'ancien abattoir de Hollerich

Plus tôt cette année, trois projets avaient été présélectionnés , pour transformer le site de 2,5 hectares, voisin du campus Gesseknäppchen. Le projet lauréat a été annoncé mercredi. L'ensemble sera intégré dans le futur nouvel écoquartier «Porte de Hollerich». Si une partie des 7 738 m² de surface bâtie non classée sera démolie, quelque 3 540 m² existant seront conservés et le projet prévoit, au final, 8 250 m² de surface utile.

C'est le projet baptisé «s^^^^h», du groupement d’architectes 2001 & CIVIC et Mersch Ingénieurs-Paysagistes, qui a remporté le concours et qui sera construit. Il prévoit une superstructure de verre au-dessus du bâti existant, tout en créant «un microclimat laissant place à un usage du site tout au long de l'année», selon un communiqué de la Ville de Luxembourg. Aucune construction additionnelle n'est prévue et un minimum de ce qui existe aujourd'hui sera démoli. Street art et skate resteront très présents sur le site.