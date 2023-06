JPEE: A Malte, sur les lieux du tournage de Game of Thrones

Connu pour avoir été l'un des principaux lieux de tournage de la saison une de Game of Thrones, l'archipel maltais attire des inconditionnels de la série, venus repérer les lieux

Au centre de Malte, la cité médiévale de Mdina, dont la monumentale citadelle domine une partie de l’île, est un formidable retour dans le temps. Ce joyau architectural, parfaitement conservé, a accueilli le tournage de plusieurs scènes de la série à succès Game of Thrones, à l’instar de nombreux autres endroits de l’archipel, comme La Valette, Gozo, Rabat, le Fort Manoel ou encore Dingli Cliffs.

La porte de la «Cité Silencieuse», qui accueille encore aujourd’hui près de 300 habitants, représente l’entrée de King’s Landing, la capitale des Sept Royaumes. Entourés de bâtiments de pierre calcaire, on flâne, dans les ruelles étroites et labyrinthiques de la cité, jusqu’à la petite Mesquita Square, qui accueille dans la série la maison close de Petyr Baelish aka Littlefinger, mais qui a surtout été le théâtre de la bataille entre Ned Stark et Jamie Lannister.