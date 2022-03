Sécurité : A Metz, la délinquance baisse, selon le maire

METZ – Le maire de Metz, Dominique Gros, dresse le bilan de sa politique en matière de sécurité. Loin du tout répressif prôné selon lui par le gouvernement.

Au premier rang des maires cités par Christian Estrosi, les élus socialistes de Grenoble, Lille etc. Leur camarade messin a répondu jeudi en défendant son bilan sécuritaire. Et pour ça, il s’appuie d’abord sur des chiffres. La délinquance a baissé, de 2008 à 2009, les deux premières années de son mandat, de 20 %, selon des chiffres de la préfecture. Et la diminution du nombre d’actes délictueux continue de baisser de 2009 sur 2010. Même si le nombre d’atteintes à la personne progresse, les autres chiffres tendent à chuter, notamment celui des vols avec violence.