Etats-Unis – A Miami, les voitures inspirent l'architecture

Etats-Unis : À Miami, les voitures inspirent l'architecture

Les résidences de standing reprennent les lignes des carrosseries les plus en vue et permettent toujours plus souvent de garer son bolide dans le salon.

C'est quand même un peu dommage d'avoir dépensé des centaines de milliers d'euros pour la dernière Porsche et de l'enfermer dans un parking sombre une fois rentré à la maison. Et bien justement, pour pallier ce fâcheux inconvénient, des promoteurs immobiliers à Miami proposent des appartements de luxe dans lesquels on peut littéralement rentrer à la maison avec sa voiture et la garer dans son salon... Classe en déco à l'heure de l'apéro avec les amis!

Le mariage entre l'architecture et la voiture ne s'arrête pas là. À Miami, les marques automobiles - comme Porsche, Aston Martin ou encore Pininfarina - sont à l'origine de projets immobiliers qui reprennent les lignes des bolides stars des maisons.