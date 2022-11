«À moins de 20 cm de l'oeuvre, l'alarme laser se met en route»

Depuis plusieurs semaines, les faits se sont répétés dans des musées en Europe. Des activistes, sous couvert de lutte pour la protection du climat, s'en sont pris à des toiles de maître en jetant, notamment, des aliments. En France, le ministère de la Culture prend cette nouvelle menace très au sérieux et a adressé aux équipes des musées un mail appelant à redoubler de vigilance. Au Grand-Duché, l’ICOM Luxembourg (International Council of Museums), indique que ses membres sont «dans un échange permanent concernant ces développements récents», mais sans crainte excessive.

Un verre spécial contre les liquides

Toujours à la Villa Vauban, les gardiens patrouillent et les sacs sont laissés au vestiaire. Au MNHN, «des bouteilles et toute autre nourriture sont prohibées (…) Des contrôles des sacs à dos sont faits consciencieusement à l'entrée», ajoute M. Michaely dont le musée, ironie du sort, propose actuellement une exposition sur l'impact de l'Homme sur la biodiversité et le climat. Exposition qui promeut un «engagement pacifique et responsable» et qui a d'ailleurs associé plusieurs mouvements, dont Youth for Friday.