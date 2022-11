En Colombie : À moitié nue à une audience, la juge a été suspendue

Ce sont les risques du télétravail: une juge a oublié d'éteindre sa caméra lors d'une audience sur Zoom et est apparue dans une tenue jugée inadaptée.

La vidéo est devenue virale et a fait les gros titres de la presse colombienne la semaine dernière: on y voit une juge allongée sur son lit, à moitié nue, un peu étourdie, tirant sur une cigarette, en pleine audience virtuelle. Qui plus est sur un dossier assez grave: un attentat à la voiture piégée visant une patrouille de l'armée en juin 2021.

Vivian Polania a immédiatement éteint la webcam quand on lui a fait remarquer mais le mal était fait. Tollé dans le milieu judiciaire: la commission de discipline du département de Santander a été saisie et a suspendu la juge pour trois mois, indique le site Infobae. «Une telle situation n'est pas compatible avec le soin, le respect et la circonspection avec lesquels un juge de la république doit administrer la justice, dénotant un manque manifeste de respect de la part du fonctionnaire», lit-on dans la décision.

Jugée trop sexy

La juge de 34 ans s'est défendue, arguant qu'elle avait dû s'allonger pendant l'audience, prise d'une crise d'angoisse et d'hypotension. Elle a expliqué à une radio d'information souffrir d'une surcharge de travail qui lui cause des problèmes de santé mentale. Elle estime aussi être victime d'intimidation de la part de certains de ses collègues, notamment à cause de la façon dont elle s'habille.

Elle a expliqué que certaines personnes étaient mal à l'aise parce qu'à son arrivée à Cúcuta, évoquant la chaleur, elle avait choisi de se vêtir avec des shorts et des tee-shirts plutôt qu'avec des pantalons. La trentenaire a déjà fait l'objet d'une enquête après la publication de photos ultrasexy en tenue BDSM sur son compte Instagram suivi par plus de 30 000 abonnés. Compte qui a été desactivé il y a quelques jours.

1 / 5 La juge colombienne Vivian Polania postait régulièrement des photos ultrasexy sur Instagram. Instagram Elle comptait plus de 30 000 abonnés. Instagram Compte qui a été desactivé il y a quelques jours. Instagram