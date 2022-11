Mort d’Aaron Carter : «À mon arrivée, le corps était encore dans la maison»

Sur la planète people, le styliste et coiffeur Gary Madatyan est une star. Il a coiffé tout le gratin et a aussi été en couple avec Mel B des Spice Girls. Parmi ses nombreux amis, Aaron Carter faisait partie des plus proches, et ce, depuis une décennie. Quand il a appris le décès du chanteur dans sa baignoire, il s’est rendu à son domicile, à Lancaster, en Californie. «Quand je suis arrivé, la maison était fermée. Nous ne pouvions pas entrer, la police menait l’enquête. Le corps était toujours dans la maison», a-t-il expliqué à l’émission «ET».