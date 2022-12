Transport aérien au Luxembourg: «À moyen ou long terme, nous devrions agrandir l'aéroport»

Alexander Flassak occupait depuis le printemps dernier le poste de CEO par intérim. Vincent Flamion/Lux-Airport

«L'essentiel»: Comment réagissez-vous à votre confirmation au poste de CEO de Lux-Airport?

Alexander Flassak: Je suis très heureux d'avoir été nommé CEO et de la confiance que m'accorde notre conseil d'administration. Avec nos collaborateurs et nos collègues de la direction, nous continuerons à nous engager pleinement dans l'amélioration et le développement continu de l'aéroport tout en prenant en compte tous les éléments clés.

La reprise post-Covid au Findel est-elle un soulagement?

Elle a été plus rapide que prévu et les chiffres sont meilleurs qu’attendu. Nous n’en sommes pas encore à ceux de 2019 (record de 4,4 millions de passagers) mais on devrait approcher les 4 millions. Cela dépendra de la période de Noël.

Comment se présente cette fin d'année?

Elle pourrait être assez chargée, proche de celle de 2019. (NDLR: en décembre 2019, l'aéroport avait accueilli 341 632 passagers, en décembre 2018 ils étaient 298 070 passagers).

Sans masque cette année, la période des Fêtes s'annonce chargée. Les voyageurs devront arriver deux heures à l'avance. Editpress/Julien Garroy

Les habitudes des voyageurs ont-elles changé?

Il est important de rappeler que les passagers doivent être prêts. Tous ne sont pas habitués aux temps d’attente. Nous recommandons d’arriver deux heures avant le départ dans le terminal pour commencer le check-in et se préparer au contrôle de sécurité. Certains ont perdu l’habitude de le faire. Des inspections secondaires supplémentaires des bagages à main ralentissent le processus et prolongent les temps d’attente. Arriver à temps avec une marge suffisante doit devenir une habitude aussi à l’aéroport de Luxembourg. Il faut également réserver son parking car dans les périodes de pics, ils sont pleins.

Au Findel, les passagers ont l’habitude de profiter d’un «petit» aéroport où tout va vite avec un service efficace, cela va-t-il disparaître si l’aéroport grandit?

Le plus souvent, il y a peu de trafic en dehors des pics très élevés, où nous continuons à essayer de proposer un niveau élevé de service. Il n’y a pas seulement des journées de pics mais des heures, par exemple le matin et le soir. Nous sommes efficaces par rapport à d’autres aéroports mais ici les gens ont moins l’habitude de patienter.

L’aéroport est-il équipé pour accueillir de plus en plus de passagers à l’avenir?

Globalement, l'infrastructure est prête, mais nous optimisons tout le temps les procédures. Bonne nouvelle: nous ouvrirons une ligne de sécurité supplémentaire durant la première partie de l’année prochaine, la sixième. Donc nous recrutons et nous préparons l’infrastructure.

L'aéroport du Findel et son terminal pourraient être étendus à l'avenir si le trafic l'exige. Vincent Lescaut/L'essentiel

Combien de compagnies accueillez-vous en ce moment?

Actuellement 14. Et ces dernières années, le nombre de destinations directes de Luxembourg (plus de 100) a augmenté et notamment grâce à Luxair.

Qu’en est-il du risque pour Luxair de perdre ses créneaux de vols?

Ce n’est pas un souci pour Luxair au Luxembourg car ils ont une attribution relativement libre de créneaux. Ils peuvent les choisir donc ils ne risquent pas de restrictions au Luxembourg. Et c’est la même chose pour les autres compagnies.

Le Findel peut-il imaginer son avenir sans la compagnie nationale?

L’aéroport ne dépend pas d’une seule compagnie et quand une ligne lucrative est abandonnée, une autre compagnie prend le relais. D’autant que le Luxembourg est attractif pour les compagnies. Mais nous sommes heureux d’héberger Luxair, d'être leur port d’attache et la collaboration est excellente. C’est un facteur clé de la connectivité et de l'accessibilité de la Grande Région.

Quelle part représente Luxair dans l’activité de l’aéroport?

En 2021 et ces dernières années, Luxair était en tête du top des compagnies aériennes au Findel. Elle était suivie l'an passé de Ryanair, Easyjet, KLM et Lufthansa. Les vols Luxair sont un bon produit. Nous espérons qu’ils ne devront jamais disparaître mais, même si c’était le cas, les créneaux seraient occupés par d’autres compagnies.

Lux-Airport tient à sa collaboration avec Luxair mais n'est «pas dépendant d'une seule compagnie». Editpress/Herve Montaigu

Comment développer l’aéroport? En volant la nuit?

Ce n'est pas prévu car nous pouvons encore croître en journée si besoin. Il y a des périodes creuses où des compagnies peuvent trouver des créneaux sans réel temps d’attente. Nous nous concentrons sur les rénovations, comme la piste qui vient d’être achevée après deux ans de travaux. Nous adaptons les infrastructures aux besoins, aux règles… À moyen ou long terme nous devrions agrandir. Selon le trafic, il y aura des extensions et un agrandissement de plusieurs espaces dans le terminal.

Que faire pour les parkings?

Actuellement, il y a 7 500 places. Nous avons déjà augmenté la capacité cette année et nous nous préparons à le faire encore pour l’été prochain. Faudra-t-il en construire un nouveau? Cela dépendra du développement et aussi de l’impact du tram à partir de 2024. Mais nous prévoyons d’augmenter la capacité de parking.

La capacité de l'aéroport en places de parking continue de croître. Vincent Lescaut/L'essentiel

Comment envisagez-vous la question climatique?

C’est un sujet que nous prenons au sérieux. Nous ne sommes pas en charge de ce qui concerne les avions mais de l’infrastructure. Nous sommes déjà neutres en carbone grâce aux compensations et nous avons l’objectif d’atteindre le zéro émission de C0 2 en 2030.

Combien de personnes travaillent pour l’aéroport aujourd’hui?

Environ 360. Nous essayons d’être un employeur fiable. Nous n’avons pas réduit nos équipes pendant la pandémie. Le nombre d’employés n’a pas baissé par rapport à 2019, au contraire. Nous n’avons pas activé le chômage partiel mais conservé tout le monde à temps plein. De ce fait, nous n’avons pas eu beaucoup de personnes à remplacer car nous les avons gardées. Mais bien sûr, nous devrons nous adapter au développement de l’aéroport. Ce n’est pas facile d’attirer des talents car il y a une concurrence. Beaucoup d’aéroports ont licencié du personnel et nous sommes en quête des mêmes talents.

Combien de personnel pensez-vous recruter?