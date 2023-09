A New York: The Fugees réunis sur scène pour la bonne cause

À New York : The Fugees réunis sur scène pour la bonne cause

L'icône du rap Lauryn Hill, est montée sur scène à l'occasion du 25e anniversaire de son album «The Miseducation of Lauryn Hill», interprétant son célèbre titre «Doo Wop (That Thing)» et rassemblant le groupe The Fugees. Le légendaire trio hip-hop a interprété des titres tels que «Killing Me Softly» et «Ready Or Not».

«L'Afrique doit contrôler ses propres ressources naturelles. Haïti doit contrôler ses propres ressources naturelles. Le monde entier doit mettre fin à la famine», a déclaré sous les acclamations de ses fans qui agitaient leurs téléphones portables, un des membres de ce groupe Wyclef Jean, d'origine haïtienne. Ce message était conforme aux objectifs de la journée, qui associe la performance musicale à des appels à aider au développement international, notamment afin de lutter contre la pauvreté et le changement climatique.

Les Red Hot Chili Peppers ont clôturé la soirée en reprenant leurs classiques, notamment «Can't Stop», «Scar Tissue», «Dani California», «Snow (Hey Oh)» et «Californication». Couverts d'un poncho, pour se proteger de la pluie et du froid, les spectateurs se sont déchaînés quand Jungkook, du groupe de K-pop phénomène BTS, a interprété ses plus célèbres tubes, parmi lesquels «Still With You».

Protéger «le poumon de notre planète»

Vêtu d'un jean délavé et d'une chemise marron, la mégastar sud-coréenne a rappelé à ses fans la nécessité d'«avoir un impact ensemble pour s'assurer que tout le monde, partout, ait accès à des droits fondamentaux comme la nourriture et l'éducation». Même s'il n'avait pas été annoncé comme tête d'affiche, la prestation de Jungkook a été l'un des points culminants de la soirée. De nombreux spectateurs trempés ont quitté le parc de Manhattan juste à la fin de son passage sur scène, alors que le festival devait encore durer trois heures.

Plus tôt, Anitta s'est déchaînée sur scène avec ses twerks impressionnants et son spectacle de danse, interprétant des tubes tels que son récent «Funk Rave». La plus grande pop star brésilienne a attiré l'attention sur l'importance de la protection de la forêt amazonienne, rappelant qu'elle est «le poumon de notre planète». Avant de donner le coup d'envoi de son concert, elle a appelé les gouvernements à en faire plus pour «protéger les gens là-bas, les peuples indigènes, les communautés... dont la seule réalité est l'Amazonie».

Des rappeurs tels que Busta Rhymes et Common ont rendu hommage au 50e anniversaire du hip-hop, qui est l'un des nombreux événements organisés à New York au cours des derniers mois. Ce festival, qui a lieu depuis 2012 lorsque les dirigeants du monde entier se réunissent à New York lors l'Assemblée générale des Nations unies, offre des billets gratuits aux militants qui s'engagent à agir, comme par exemple écrire à leurs dirigeants pour demander un accroissement de l'aide au développement international.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé par vidéo lors du festival le versement de 150 millions de dollars en faveur du Fonds international de développement agricole (FIDA), ce qui est actuellement le montant le plus élevé promis par un gouvernement. Le FIDA, dont le siège est à Rome, est un organisme des Nations unies qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et la faim dans les zones rurales des pays en développement.

Global Citizen a salué dans un communiqué l'engagement français, ajoutant qu'«il reste encore beaucoup à faire pour apporter un soutien crucial à des millions de petits exploitants agricoles dans le monde, qui produisent 70% des denrées alimentaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire». L'ONG a également annoncé que la Norvège s'était engagée à verser 90 millions de dollars au FIDA.