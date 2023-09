Un sommet sur les «espoirs, rêves et attentes du monde entier»

La semaine de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté ce lundi, à New York.

Les représentants de tous les pays du monde sont réunis à New York pour un sommet sur le développement, qui ouvre la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies. Ils se sont engagés lundi à relancer leurs promesses déçues d’améliorer radicalement le sort de l’humanité.

17 objectifs de développement durable

Le sort des 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Etats membres de l’ONU, en 2015, pour construire un avenir meilleur et plus durable d’ici 2030 est capital pour «plus de la moitié du monde» laissé pour compte. Ces objectifs «portent les espoirs, les rêves, les droits et les attentes de personnes du monde entier», a expliqué le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.