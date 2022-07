Luxembourg: A Nommern, matin et soir, on fait la route de l'école à vélo

Luxembourg : À Nommern, matin et soir, on fait la route de l'école à vélo

Le jeune peloton réunit jusqu'à une soixantaine d'enfants encadrés par plusieurs parents.

Tout est parti d'une idée de parents qui, après le confinement, cherchaient à faire bouger leurs petits. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui réclament! À Nommern, pour la fin de l'année scolaire, on va à l'école et on en repart à vélo.

Tous les jours, un convoi qui réunit jusqu'à une trentaine d'écoliers et une dizaine de parents s'élance vers 7 h 30 de Schrondweiler, direction l'école de Nommern (à 1,5 km). Ce vendredi, c'est de Cruchten, à 3 km de là, que s'élance un peloton de 60 cyclistes escorté par la police. «Ils sont super contents car ils prennent l'air. Les parents sécurisent les points à risque. Les plus grands se responsabilisent et veillent sur les petits», relate Catarina, dont les garçons de 5 et 7 ans participent. «Cela pourrait se faire dans toutes les communes». Celle de Nommern a rejoint le mouvement et propose un lieu pour stocker les vélos et une camionnette pour porter les sacs.