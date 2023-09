Cible d'un vol spectaculaire, Balmain a travaillé «jour et nuit» pour son défilé

Le styliste star de Balmain, Olivier Rousteing, donnera un exemple de résilience mercredi soir avec son défilé à Paris, une dizaine de jours après le vol de 50 pièces de sa collection, une affaire inédite dans le milieu de la mode. Son équipe a travaillé «jour et nuit» pour que ce défilé ait lieu et il a lui-même dédramatisé la situation sur Instagram en publiant pour ses 10 millions d'abonnés des images d'une robe ornée de fleurs en cours de confection.

Mi-septembre, la camionnette transportant des pièces de sa collection a été attaquée entre l'aéroport et le siège parisien de la maison, par des personnes armées qui ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte mais on ignore tout du sort des tenues dérobées. Les modèles volés sont des prototypes et des patrons existaient pour refaire les vêtements.