France : À Paris, coup de frein sur les trottinettes en libre-service

Victimes de leur succès ou impossibles à réguler... Les trottinettes en libre-service ne sont plus les bienvenues dans la capitale française, où les habitants sont appelés à voter le 2 avril pour décider de leur avenir.

Alors que le contrat passé en 2020 par la mairie avec les trois opérateurs Dott, Lime et Tier, d’un montant annuel de 907’000 euros, arrive à échéance fin mars, la maire socialiste Anne Hidalgo a confié aux Parisiens le soin de statuer sur leur avenir à travers un référendum simplifié. Le 2 avril, ces derniers pourront dire oui ou non aux trottinettes, à condition de se déplacer dans un des bureaux de vote de la capitale.

Décret de 2019

«Avec plus de 2 millions d’usagers uniques ayant utilisé le service (...) cette année (2022, ndlr), ayant permis d’éviter l’émission de 700 tonnes de CO2 en 2021 dans la capitale, nous sommes convaincus que les Parisiens ont pris conscience du rôle que les micromobilités décarbonées jouent», ont réagi dans un communiqué les trois opérateurs, faisant état de 400’000 utilisateurs différents en octobre et d’une hausse de 71% des trajets depuis octobre 2020.

En 2018, une douzaine de sociétés s’étaient installées dans la capitale française avec leurs trottinettes en libre-service, mais les dérives ont amené la ville à limiter le marché à trois exploitants en 2020. En 2019, un décret avait déjà encadré leur utilisation: il fixe l’âge minimum d’utilisation à 12 ans, limite leur vitesse à 25 km/h, interdit la circulation sur les trottoirs et l’usage à plusieurs, et les oblige à être équipés de feux de position avant et arrière.