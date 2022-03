Eric Zemmour agressé à Paris : «A part l'insulter **** vous voulez faire quoi ?»

Éric Zemmour a été filmé par un homme qui l'a copieusement insulté et agressé en pleine rue alors qu’il faisait ses courses en plein confinement. Il reçoit des soutiens de tout bord.

Le polémiste a été pris à partie jeudi 30 avril par un passant qui a filmé la scène avant de la partager sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, un homme s’en prend au chroniqueur télé qui porte ses courses, le suit et lui adresse des insultes.

La scène s'est déroulée jeudi 30 avril dans le quartier des Grands Magasins, au centre de Paris. L’agresseur essaie d'attirer son attention, mais l'éditorialiste trace sa route sans réagir aux provocations. L'homme mime alors un viol avant d'interrompre la séquence. Quelques secondes plus tard, l'auteur de la vidéo, qui porte un masque FFP2, se vante d'avoir craché sur Éric Zemmour. «Je sais que ça vous a fait plaisir. Ça a coupé, mais je peux dire qu'il a goûté un mollard.»

«C'est impossible de parler avec lui…»

Les soutiens de l'écrivain et polémiste, proche des milieux de droite et d'extrême droite, ont rapidement pris sa défense, à l'image de plusieurs responsables du Front national, relève ladépêche.fr . Ainsi, le député RN Gilbert Collard a scandé au «ras-le-bol du Niqueland !». De même, les députés LR Valérie Boyer et Eric Ciotti ont apporté leur soutien au journaliste.