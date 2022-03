Retouchée? – A peine dévoilée, l'affiche de Cannes fait jaser...

Retouchée? : À peine dévoilée, l'affiche de Cannes fait jaser...

L'affiche du 70e Festival de Cannes représentant Claudia Cardinale en 1959 est longuement débattue sur Twitter. La photo de l'actrice aurait été retouchée pour l'amincir.

Saluée pour son esthétisme, l'affiche du 70e Festival de Cannes avec Claudia Cardinale sur un toit de Rome en 1959, est moquée ce mercredi sur Internet. Beaucoup soupçonnent que la taille et les cuisses de l'actrice italienne ont été retouchées et amincies. «Si l'affiche est magnifique, on peut constater - et déplorer - grâce à un gif animé qui circule sur Twitter, que la photo a été largement retouchée par rapport à celle d'origine pour affiner la taille et le tour de cuisse de l'actrice... Dommage...», juge le magazine culturel français Télérama, sur son site Internet.