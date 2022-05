France: A peine nommé, ce ministre est déjà visé par l'extrême droite

France : À peine nommé, ce ministre est déjà visé par l'extrême droite

Élisabeth Borne a dénoncé le côté "parfaitement caricatural" de l'extrême droite qui a concentré vendredi ses critiques sur le nouveau ministre de l'Education Pap Ndiaye, accusé par Marine Le Pen et Eric Zemmour de vouloir "déconstruire" le pays.

«C'est parfaitement caricatural, ce qui ne m'étonne pas de la part des personnes que vous avez mentionnées», a souligné la Première ministre sur TF1, en référence à la cheffe du RN et au président de Reconquête!.

«Pape Ndiaye est un républicain très engagé, quelqu'un qui croit aux valeurs de la République et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation nationale», a-t-elle ajouté.

Immédiatement après la nomination de Pap Ndiaye, universitaire respecté né d'un père sénégalais et d'une mère française, l'extrême droite a multiplié les critiques.

«La nomination de Pap Ndiaye, indigéniste assumé, à l’Education nationale est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir», a estimé sur Twitter Marine Le Pen, finaliste à la présidentielle.

Pour le président du RN Jordan Bardella, «Pap Ndiaye est un militant racialiste et anti-flics». «Sa nomination est un signal extrêmement inquiétant envoyé aux élèves français au sein de l'Éducation nationale, déjà minée par le communautarisme. Avec ce #remaniement, Emmanuel Macron accélère la dislocation de la Nation».

Gilles Pennelle, responsable RN des fédérations, et Julien Odoul, porte-parole du RN, ont qualifié le nouveau ministre, historien spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités, de «militant immigrationniste».

Selon M. Zemmour, «c'est toute l'histoire de France qui va être revisitée à l'aune de l'indigénisme, de l’idéologie woke et de l'islamogauchisme». Le ministre de l'Education «va être chargé de reformater les esprits des petits Français pour leur apprendre que les Blancs sont éternellement coupables, que les Noirs sont victimes et que nous sommes une terre d'immigration et que nous devons surtout continuer à l'être».