A peine parti, Le Graët trouve un job et menace la ministre

Football en France : À peine parti, Le Graët trouve un job et menace la ministre

«Nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République», a affirmé Me Marembert, accusant la ministre d'avoir «menti» sur le contenu du rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR).

Un poste à la Fifa

Une mission d'audit accablante

Rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a démissionné mardi, après un règne de 11 années et plusieurs mois d'obstination qui ternissent son bilan.