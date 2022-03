A plat ventre sur Facebook

À plat ventre sur Facebook

Le site de réseautage ne manque pas de groupes originaux, comme celui très populaire incitant les internautes à se photographier à plat ventre dans des lieux publics insolites.

«The lying down game» (se coucher par jeu) est l’une des dernières manies faisant fureur sur le populaire réseau social. Le but du jeu est simple et saugrenu: il suffit de se coucher à plat ventre, les bras collés au corps, dans un lieu public si possible très fréquenté. La photo de la prestation sera ensuite publiée sur Facebook. Sur un toit, sur une voiture, au plein milieu de la route, sur une échelle ou même sur le réacteur d’un avion, les endroits choisis par les internautes sont nombreux et variés et les positions parfois périlleuses ne sont pas toujours très confortables.