Diversité dans la mode – A plus de 50 ans, les marques se les arrachent

Diversité dans la mode : À plus de 50 ans, les marques se les arrachent

Les grandes marques ne boudent plus les femmes de plus de 50 ans. Naomi Campbell, Carla Bruni et Jennifer Lopez incarnent les publicités de la prochaine saison.

Les femmes de plus de cinquante ans sont de plus en plus visibles dans l’industrie du divertissement et de la mode. Après le retour, cet hiver, de Carrie Bradshaw et de ses amies, qui assument leur âge, dans la suite de «Sex and the City», elles sont plusieurs à être égéries de publicités pour la saison printemps-été 2022.