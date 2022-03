Brésil – A plus de 50 ans, une éléphante change de vie

Brésil : À plus de 50 ans, une éléphante change de vie

La pachyderme Mara a été transférée d’Argentine vers un sanctuaire pour éléphants situé au Brésil, après un voyage de cinq jours.

C’est là que Mara va finir ses jours, avec plus de liberté qu’en Argentine, dans un espace de 1 200 hectares avec des prés, des sources d’eau et des arbres à profusion. La vénérable pachyderme, qui a entre 50 et 54 ans, a passé la première partie de son existence comme animal de cirque, puis est arrivée en 1995 au jardin zoologique de Buenos Aires, transformé depuis en Ecoparc, où elle avait son habitat.

5 mètres de long pour 5,5 tonnes

Pour mener à bien le voyage de plus de 2 000 km en pleine pandémie, un protocole spécifique a été élaboré afin de protéger l’animal et les équipes techniques qui assurent son transport, qui était prévu depuis janvier. Samedi, lors d’une opération qui a duré près de trois heures à l’Ecoparc, situé dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, Mara avait été installée dans une énorme caisse en bois construite spécialement, laquelle a été placée sur un camion à l’aide d’une grue.

Une autre grue a été nécessaire pour décharger au Brésil la précieuse caisse contenant l’éléphante qui pèse 5,5 tonnes, est longue de 5 mètres pour une largeur de 2 mètres et une hauteur de 3 mètres. Elle se nourrit chaque jour de plus de 100 kilos de légumes, de fourrage et de canne à sucre. Dans le sanctuaire de Chapada do Guimaraes, Mara pourra arpenter les espaces verts en compagnie de trois autres éléphantes asiatiques: Maia, Lady et Rana.