Fiscalité: A quand le télétravail illimité pour les frontaliers?

Bloqué par la réglementation européenne

Ce qui n’est pas sans poser des problèmes de fiscalité pour les quelque 117 000 frontaliers français, 53 000 frontaliers allemands et presqu’autant de frontaliers belges employés au Grand-Duché. Les conventions bilatérales autorisent en effet un quota maximum de jours de télétravail dans le pays de résidence: 34 jours pour les frontaliers français et belges, 19 jours pour les frontaliers allemands. Au-delà de ce seuil, les journées travaillées au domicile sont imposables dans le pays de résidence.

Mais cette volonté d’élargissement du télétravail des frontaliers, outre de nouveaux accords sur le plan fiscal, nécessite également une évolution de la réglementation européenne en matière de sécurité sociale. À l'heure actuelle, un frontalier qui travaille plus de 25% de son temps dans son pays de résidence se retrouve de facto affilié à la sécurité sociale de son pays, et non plus à celle du Luxembourg…