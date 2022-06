Au Luxembourg: A quel âge arrivent les premiers gros pépins de santé?

Les hommes de l'UE peuvent espérer vivre en bonne santé en moyenne jusqu'à 63,5 ans, les femmes jusqu'à 64,5 ans, selon des données publiées par Eurostat qui concernent l'année 2020. Avec forcément des différences selon les pays. Ainsi, les Suédois et les Suédoises vivent 20 ans et 18 ans de plus en meilleure forme que les Lettons (72,8 et 72,7 ans contre 52,6 et 54,3 ans). Malte et l'Italie complètent le podium (vor infographie ci-dessous).