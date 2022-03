Prévention – A quel âge les jeunes utilisent-ils un smartphone?

Prévention : À quel âge les jeunes utilisent-ils un smartphone?

LUXEMBOURG - «Bee Secure» présentait mardi, les conclusions de son rapport annuel sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les jeunes.

Plus de 40% des enfants reçoivent leur premier smartphone avant l'âge de 12 ans, selon le rapport annuel de la plateforme Bee Secure, publié mardi. L'initiative gouvernementale qui promeut une utilisation plus sûre des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les jeunes présentait son «Radar 2022», dans lequel figurent deux enquêtes menées auprès des parents et des jeunes.