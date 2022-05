Pensions: A quel âge part-on à la retraite au Luxembourg?

Parmi les différents pays de la Grande Région, c'est en France que l'âge de départ à la retraite est le plus bas.

Considéré comme «explosif» avant la dernière campagne électorale en Allemagne, clivant en France où il a été central lors de l'élection présidentielle, l'âge de départ à la retraite constitue un enjeu majeur dans la plupart des pays européens. Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse de la natalité dans certains pays, les évolutions démographiques amènent les sociétés à revoir leurs systèmes de financement des pensions. Non sans susciter de fortes oppositions.

«Encourager les assurés à prolonger leur carrière active»

Côté allemand, le nouveau Chancelier Olaf Scholz est celui qui a relevé l’âge de départ à la retraite à 67 ans lorsqu'il était ministre du Travail et des Affaires sociales. Pour l'heure, la nouvelle coalition au pouvoir ne compte pas étendre l'âge de départ à la retraite.

Et le Luxembourg dans tout ça? Au Grand-Duché, l'âge de départ est fixé à 65 ans, comme en Belgique, même si nos voisins belges prévoient un allongement à 67 ans en 2030. Au Luxembourg, la réforme des pensions a déjà eu lieu en 2012 et visait à «encourager les assurés à prolonger leur carrière active», en permettant notamment de combiner pension et activité professionnelle sans réduction de pension, rappelle le ministre LSAP de la Sécurité sociale Claude Haagen dans une réponse parlementaire au député Mars Di Bartolomeo.