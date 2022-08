Eviter les germes: A quel point les sèche-mains sont-ils hygiéniques?

Se sécher les mains avec un séchoir n’est pas la solution la plus hygiénique.

Se laver les mains avec du savon, oui, mais comment les sécher ensuite? Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, elle a été visionnée plus de 24 millions de fois depuis sa mise en ligne et comptabilise plus de 30 000 commentaires, un employé de l’entreprise de désinfection PhoneSoap a fait le test pour savoir si les sèche-mains étaient hygiéniques.