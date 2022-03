A qui appartient ce décolleté?

À qui appartient ce décolleté?

Un indice: ce n'est ni Pamela Anderson, ni Monica Bellucci et encore moins Carla Sarkozy. Il appartient à l'une des femmes les plus puissantes au monde, loin d'être connue pour son sex-appeal...

La chancelière "a été surprise" par les réactions des médias suscitées par sa tenue vestimentaire, a réagi le porte-parole adjoint du gouvernement Thomas Steg. "Si le monde n'a rien de plus important à faire que de discuter des robes du soir (...) alors on ne peut rien y faire", a-t-il ajouté sur un ton désolé. "La chancelière continuera de choisir ses tenues du soir lors des prochains événements festifs en fonction de son goût personnel, son humeur et ses envies", a-t-il assuré.

La chancelière conservatrice est arrivée au pouvoir à l'automne 2005 avec la réputation d'une femme politique peu intéressée par l'élégance. La presse brocardait alors ses anciennes coupes à la Jeanne d'Arc et ses tenues sans fantaisie et peu féminines. Avec l'exercice du pouvoir, la chancelière a de plus en plus soigné ses coiffures et ses tenues, mais elle a généralement privilégié les sobres ensembles veste-pantalon de deux couleurs. Et quand elle s'est rendue plusieurs fois au festival de Bayreuth, temple mondial de l'Opéra wagnérien, elle enveloppait ses robes

de soirée dans de larges châles.