Ressources naturelles – A qui appartient le pôle Nord?

Ressources naturelles : À qui appartient le pôle Nord?

Le Canada va cartographier les fonds marins de l'Arctique pour tenter de défier la Russie avec laquelle il se dispute la souveraineté sur le pôle Nord.

En plus de la Russie et du Canada, le Danemark a également revendiqué dans le passé la souveraineté sur le pôle Nord.

Il veut prouver que «la dorsale de Lomonossov», située sous le pôle, constitue bien une avancée du plateau continental canadien. C'est au sommet de cette chaîne de montagnes sous-marines qui traverse l'océan Arctique sur 1 800 km de long, entre les eaux sibériennes et l'île canadienne d'Ellesmere, qu'une mission russe avait déployé le drapeau russe à l'été 2007, par 4 200 mètres de profondeur, à la verticale du pôle Nord. À l'époque, cette opération très médiatisée avait mis en valeur la suprématie russe dans le Grand Nord et suscité l'ire du gouvernement canadien de Stephen Harper, alors qu'Ottawa ne dispose d'aucun port en eau profonde à ces latitudes ni de brise-glace nucléaire.

Au pouvoir depuis 2006, les conservateurs de M. Harper ont fait de la défense de la souveraineté canadienne sur l'Arctique un pilier de leur politique. «Le Nord est un élément essentiel de l'héritage collectif et de l'avenir du Canada», avec l'objectif d'en «faire une région dynamique, prospère et sûre au sein d'un Canada fort et souverain», a ainsi rappelé lundi la ministre pour le Développement du Nord, Leona Aglukkaq, elle-même d'origine inuit. Le gouvernement canadien a présenté lundi le dossier qu'il a déposé vendredi dernier devant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).