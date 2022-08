Rupture de stock: À quoi peuvent bien servir des gants de plage?

Après les maillots de bain couvrants et les bikinis ajourés, cet été, les nouveaux accessoires tendance à porter sur la plage semblent être les gants longs, selon Kim Kardashian.

Sur liste d’attente

Skims, la marque de lingerie sculptante de la femme d’affaires et star de téléréalité, a étoffé sa ligne de maillots de bain en ajoutant les gants de plage à son assortiment. «Rehaussez instantanément votre look pour la plage. Ils sont parfaits associés à n’importe quel maillot de bain», écrit la marque.

Disponibles en sept couleurs et en neuf tailles, ces gants de plage ont été mis en vente le 28 juillet. Ils étaient déjà en rupture de stock le 1er août. Tous les acheteurs intéressés doivent désormais s’inscrire sur une liste d’attente.

Pour quel usage?

«Kim a-t-elle pensé aux marques de bronzage que vont laisser ces gants?» «Kim nous surprendra toujours», «enfiler des gants alors qu’il fait déjà chaud?». Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué de réagir face à cet accessoire. «Quelle est l’utilité de gants pour nager?» «pourquoi créer des gants pour la plage?» s’interrogent certains, alors que d’autres prédisent «d’horribles marques de bronzage» à celles et ceux qui les porteront.

L’Américaine n’a pas inventé les gants de natation, mais il s’agit généralement d’un accessoire fonctionnel pour nager plus vite, garder les mains au chaud dans l’eau froide ou aider les personnes souffrant de diverses affections cutanées. Les siens, en nylon et en élasthanne, ont une fonction purement esthétique.

Kim Kardashian a déclaré à Vogue qu’elle voulait estomper la frontière entre les maillots de bain et les vêtements ordinaires: «Mon idée a toujours été de combler le fossé entre ce que l’on porte dans l’eau et à l’extérieur, et de créer une garde-robe avec des pièces qui se combinent entre elles».