Découverte: À quoi ressemblait Luxembourg-Ville il y a 100 ans?

Faire comme si on se baladait à travers la capitale, mais... au début du XXe siècle. Cette gageure est désormais rendue possible grâce à la nouvelle application «The Luxembourg Time Traveler», présentée lundi par la ville de Luxembourg. Basée sur la technologie de la réalité augmentée, l’app reconnaît, grâce à la géolocalisation, si l’utilisateur se trouve à proximité de l’un des 31 points d’intérêt (hotspots) et peut le guider à se positionner correctement. Treize de ces points sont compatibles avec la réalité augmentée. Pour chaque hotspot, les fonctionnalités disponibles s’affichent: avant-après, commande de photos historiques, quiz... La nouvelle app permet tout autant de s’informer sur l’histoire commerciale des immeubles et places de la ville que de découvrir des photos historiques de la Belle Époque à aujourd’hui.