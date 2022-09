À quoi ressemblera le Luxembourg en 2050?

«On peut se retrouver dans une situation où l’électricité nécessaire pour faire tourner les hauts-fourneaux est en compétition avec l’électricité dont on a besoin pour fournir des engrais et notre production alimentaire. Ce sont des choix fondamentaux à faire par le politique. Est-ce que l’accent est mis sur une meilleure couverture des besoins alimentaires du pays ou sur une production plus compétitive d’acier? Ou peut-on réussir les deux, mais comment économise-t-on de l’électricité par ailleurs?».