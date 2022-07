Nasa : A quoi ressembleront les premières images du télescope James Webb?

Vendredi, la Nasa a évoqué les cinq premières cibles que le télescope a pu observer. Mais il faudra attendre mardi pour en savoir et en voir davantage.

C’était jusqu’ici l’un des secrets les mieux gardés de la galaxie: que verra-t-on sur les premières images scientifiques et en couleur du télescope James Webb , dévoilées la semaine prochaine? La Nasa a dissipé vendredi un bout du suspense en livrant la liste des cinq premières cibles ayant été observées.

Il faudra toutefois encore attendre mardi prochain pour voir ces images d’étoiles et de galaxies, attendues par les astronomes du monde entier et qui promettent d’être spectaculaires, car réalisées par le télescope le plus puissant jamais envoyé en orbite.